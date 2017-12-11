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В КНР возбудили дело против экс-члена политбюро ЦК КПК

11.12.2017 - 07:42

Верховная народная прокуратура Китая завела уголовное дело и начала предварительное расследование в отношении бывшего секретаря партийного комитета города Чунцина, бывшего члена политбюро ЦК КПК Сунь Чжэнцая, которого подозревают в получении взяток.

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на заявление прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура также избрала в отношении подозреваемого «меры принуждения».

Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Андрей Островский в беседе с НСН предложил перенять опыт Китая в борьбе с коррупцией и наркобизнесом, пишет RT.

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