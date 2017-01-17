Путин подписал указ о Дне Нацгвардии России

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня войск Национальной гвардии России. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

В документе говорится, что особая дата установлена в целях «сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках Национальной гвардии».

Отмечать День Нацгвардии России будут 27 марта.

При этом Путин также отменил указ первого президента России Бориса Ельцина от 19 марта 1996 года, которым тот установил День внутренних войск МВД России, который тоже отмечался 27 марта.

В тексте указа Путина говорится, что документ вступает в силу со дня его подписания, пишет Газета.Ru.