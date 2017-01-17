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Россельхознадзор: России вернули статус свободной от ящура страны

16.01.2017 - 16:16

Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) вернуло России статус страны, благополучной по ящуру без вакцинации. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.
При этом уточняется, что исключением стала только Владимирская область.

«В связи с этим статус России как страны, благополучной по ящуру без вакцинации, за исключением Владимирской области, признанный Всемирной ассамблеей делегатов в рамках Резолюции № 16 от мая 2016 г., восстанавливается с 13 января 2017 года», — говорится в сообщении.

В октябре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что работа по борьбе с ящуром во Владимирской области должна быть прозрачной, пишет RT.

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