Россельхознадзор: России вернули статус свободной от ящура страны

Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) вернуло России статус страны, благополучной по ящуру без вакцинации. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

При этом уточняется, что исключением стала только Владимирская область.

«В связи с этим статус России как страны, благополучной по ящуру без вакцинации, за исключением Владимирской области, признанный Всемирной ассамблеей делегатов в рамках Резолюции № 16 от мая 2016 г., восстанавливается с 13 января 2017 года», — говорится в сообщении.

В октябре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что работа по борьбе с ящуром во Владимирской области должна быть прозрачной, пишет RT.