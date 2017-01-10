"Газпром" сообщил о рекордном экспорте газа в дальнее зарубежье

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье достиг в 2016 году максимума за всю историю газовой отрасли — 179,3 млрд куб. м газа, что на 12,5% больше, чем в 2015 году, заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

«Рекордный результат наглядно демонстрирует значительное увеличение спроса на российский газ в Европе и наши возможности обеспечить его надёжный экспорт в требуемом объёме», — сказал Миллер, пишет RT.

По его словам, в абсолютном выражении рост составил 19,9 млрд куб. м.

7 января «Газпром» установил новый рекорд поставок газа по «Северному потоку».