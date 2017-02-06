Информационно-аналитическое сетевое издание
понедельник, 6 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

Демонтаж последней советской базы ядерных ракет начали в Латвии

06.02.2017 - 15:43

Около латвийского города Гулбене начались работы по демонтажу последней на территории Латвии советской базы, на которой ранее были размещены ядерные ракеты. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на компанию Demontāža, которая ведёт работы на объекте.

Отмечается, что на базе расположены четыре шахты для запуска ядерных ракет и подземный командный центр.

По словам руководителя и владельца компании Мартыньша Малниекса, база будет полностью демонтирована.

«Это грандиозное десятиэтажное подземное здание, разделённое на несколько уровней и построенное из очень крепкого бетона», — отметил он.
Демонтажные работы планируют завершить за шесть месяцев, пишет RT.

ПолитикаБольше материалов
Маховик переселения
Владислав Гулевич
Ожидание «Точек-У»
Константин Щемелинин
Шиитско-курдский роман
Николай Севостьянов
Русская зона мира
Юрий Котенок
Апогей укронацизма
Константин Щемелинин
Клетка Идлиба для бармалеев
Николай Севостьянов
ОбществоБольше материалов
Русь святая!
Храни веру Православную, ибо в ней твое утверждение!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Убивая в себе русское, украинцы убивают себя
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Как фактор процветания будущей России
Владислав Гулевич
Украинская делегация в США
Цвет из Днепропетровска в Цинциннати
Отдел информации
Колесо историиЕще
ПроисшествияЕще
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Бомбоубежище. Наши дни. Наши дети. Позор
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования