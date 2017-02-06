Демонтаж последней советской базы ядерных ракет начали в Латвии

Около латвийского города Гулбене начались работы по демонтажу последней на территории Латвии советской базы, на которой ранее были размещены ядерные ракеты. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на компанию Demontāža, которая ведёт работы на объекте.

Отмечается, что на базе расположены четыре шахты для запуска ядерных ракет и подземный командный центр.

По словам руководителя и владельца компании Мартыньша Малниекса, база будет полностью демонтирована.

«Это грандиозное десятиэтажное подземное здание, разделённое на несколько уровней и построенное из очень крепкого бетона», — отметил он.

Демонтажные работы планируют завершить за шесть месяцев, пишет RT.