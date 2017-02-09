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Басурин: ДНР предлагала ВСУ прекратить огонь с полуночи 9 февраля

09.02.2017 - 19:54

Самопровозглашённая Донецкая народная республика (ДНР) предлагала украинским военным с полуночи 9 февраля прекратить военные действия в Донбассе. Об этом, как передает RT, сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Если мы говорим о сегодняшнем дне, то с нуля часов этого числа, 9 февраля мы предложили украинской стороне прекратить огонь. Тут есть два направления взаимодействия — СЦКК (Совместный центр по контролю и координации прекращения огня), в котором находятся российская и украинская стороны. Раньше там еще находились представители республики, но потом Украина сделала так, что их там не стало. Второй канал — это миссия ОБСЕ. По этим каналам мы обратились, и вот с трех часов утра не было зафиксировано ни одного выстрела на это время», — заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Басурин заявил, что в Киеве отвергли предложение о поэтапном плане урегулирования ситуации в Донбассе.

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