СМИ: Бронемашины США получили повреждения при переброске в Польшу

В ходе переброски американской военной техники и солдат из Германии в Польшу армия США столкнулась с «неожиданными трудностями», в результате чего была повреждена часть техники.

Как пишет The Wall Street Journal, несколько единиц бронетехники получили повреждения при прохождении под мостами на пути из немецкого порта Бремерхафен в Польшу, так как мосты оказались ниже, чем предполагалось.

Пять машин остаётся в Германии, пока армия пытается найти пути их перемещения на восток.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, на которого ссылается издание, отмечает, что некоторые из американских танков прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами.

По его словам, у американских военных недостаточно сведений об инфраструктуре в тех районах, которые ранее были частью СССР.

Ранее сообщалось, что в Любуском воеводстве на западе Польши в ДТП попал грузовик армии США, в результате чего из него высыпались танковые снаряды, пишет RT.