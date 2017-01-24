Информационно-аналитическое сетевое издание
вторник, 24 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

СМИ: Бронемашины США получили повреждения при переброске в Польшу

24.01.2017 - 12:51

В ходе переброски американской военной техники и солдат из Германии в Польшу армия США столкнулась с «неожиданными трудностями», в результате чего была повреждена часть техники.

Как пишет The Wall Street Journal, несколько единиц бронетехники получили повреждения при прохождении под мостами на пути из немецкого порта Бремерхафен в Польшу, так как мосты оказались ниже, чем предполагалось.

Пять машин остаётся в Германии, пока армия пытается найти пути их перемещения на восток.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, на которого ссылается издание, отмечает, что некоторые из американских танков прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами.
По его словам, у американских военных недостаточно сведений об инфраструктуре в тех районах, которые ранее были частью СССР.

Ранее сообщалось, что в Любуском воеводстве на западе Польши в ДТП попал грузовик армии США, в результате чего из него высыпались танковые снаряды, пишет RT.

ПолитикаБольше материалов
Путь Москвы на Украине
Константин Щемелинин
Его прощальный взвизг
Иван Острогожцев
Грядет вторая Рада
Константин Щемелинин
Охота на бизона
Александр Гончаров
«Плохиш» Трамп
Борис Джерелиевский
При НАТО Косово — не Сербия
Николай Севостьянов
Не время для Ялты-2
Константин Щемелинин
Колесо историиБольше материалов
Директива бомбиста
Александр Загорский
Толерантность к геноциду
Мрачный след на совести европейской цивилизации
Василий Сергеев
Оборона Серафима Саровского
День почитания святого молитвенника Русской земли
Алексей Сокольский
ЭкономикаЕще
Холодильник победил телевизор
Константин Щемелинин
Секта улюкаевского «дна»
Гайдаровский форум как зависимость от саудовского короля
Вячеслав Булатов
Куда катится гривна?
Пик падения — 60 грн/USD
Константин Щемелинин
ПроисшествияЕще
Вещмешок для мозгов СБУ
Его хватит для "доказательств агрессии России на Украине"
Вячеслав Тихвинцев
Беня прибирает к рукам КЕРООР?
Коломойский пытается контролировать еврейские организации РФ
Арнольд Гейзер
ОбществоЕще
От Магомета - к Спасителю
Владислав Гулевич
"Защитникам Сталина"
Революция пожирает своих детей в Орле
Отдел информации
К(х)рестьянская армия России
Для москвича или питерца армия — досадная жизненная помеха
Олег Назаров
БлогиЕще
Хроники захвата
Московской хоральной синагоги
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования