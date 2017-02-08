СМИ: В кабинет Гиви выстрелили из огнемёта

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви, погиб при взрыве на базе подразделения в окрестностях Донецка. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на источник.

Согласно предварительной информации, в кабинет командира батальона был произведён выстрел из огнемёта «Шмель». В результате взрыва в штабе «Сомали» начался сильный пожар.

Как сообщает ФАН со ссылкой на источники в ВС самопровозглашённой Донецкой народной республики, убийство Гиви могли совершить законспирированные украинские агенты.

Ранее в прокуратуре ДНР заявили, что правоохранительным органам удалось по горячим следам выйти на предполагаемых исполнителей убийства Гиви.

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви, погиб в результате взрыва, предположительно, в собственном кабинете, 8 февраля. По факту произошедшего в ДНР возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», пишет RT.