Додон рассказал о возможности решения приднестровского вопроса

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что процесс приднестровского урегулирования должен завершиться реинтеграцией Молдавии и Приднестровья, у которого должен быть особый статус.

«Процесс приднестровского урегулирования должен завершиться реинтеграцией Молдавии и Приднестровья, причём с особым статусом Приднестровья внутри страны», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Также молдавский президент отметил, что выступает «за единый формат и совместный подход, чтобы найти оптимальные решения в интересах граждан, проживающих на обоих берегах Днестра», пишет RT.