Информационно-аналитическое сетевое издание
суббота, 4 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

Додон рассказал о возможности решения приднестровского вопроса

04.02.2017 - 15:22

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что процесс приднестровского урегулирования должен завершиться реинтеграцией Молдавии и Приднестровья, у которого должен быть особый статус.

«Процесс приднестровского урегулирования должен завершиться реинтеграцией Молдавии и Приднестровья, причём с особым статусом Приднестровья внутри страны», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Также молдавский президент отметил, что выступает «за единый формат и совместный подход, чтобы найти оптимальные решения в интересах граждан, проживающих на обоих берегах Днестра», пишет RT.

ПолитикаБольше материалов
Шиитско-курдский роман
Николай Севостьянов
Русская зона мира
Юрий Котенок
Апогей укронацизма
Константин Щемелинин
Клетка Идлиба для бармалеев
Николай Севостьянов
Глобальный передел неизбежен
Константин Душенов
Телеад ломает души
Александр Гончаров
ОбществоБольше материалов
Русь святая!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Владислав Гулевич
Россия в группе смерти
Александр Никишин
Манифест молодых русских
Константин Щемелинин
Колесо историиБольше материалов
Сатрапы и их последыши
с коммунистической и либеральной прокладками
Алексей Сокольский
Фальсификаторы русской истории
«Еврооптимисты» — за превращение Белой Руси в захолустье
Дмитрий Цыбаков
Украинизация Белоруссии
Лукашенко становится полезным для Запада
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
24 января прошел День геноцида казачества
Николай Дьяконов
ПроисшествияЕще
Болотов мог быть отравлен
Отдел информации
Иудин грех коммуниста
Вороненков под охраной демонов  свидетельствует против России
Иван Касилов
Украина под уголовниками
Укронацизм — не более чем внешний антураж криминалитета
Борис Джерелиевский
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования