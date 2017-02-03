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Неизвестные обстреляли российское посольство в Дамаске

03.02.2017 - 20:42

Комплекс посольства России в Сирии дважды подвергся миномётному обстрелу 2 и 3 февраля, сообщается на сайте МИД России.

«Огонь вёлся прицельно из района Джобар, в котором хозяйничают террористы. Одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая — в 20 метрах от главного въезда в посольство. Жертв нет, но нанесён материальный ущерб», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что обстрелы посольства совершены в условиях укрепляющегося перемирия с явной целью сорвать режим прекращения боевых действий, пишет RT.
Посольство России в Дамаске подвергалось обстрелам в конце прошлого года.

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