Неизвестные обстреляли российское посольство в Дамаске

Комплекс посольства России в Сирии дважды подвергся миномётному обстрелу 2 и 3 февраля, сообщается на сайте МИД России.

«Огонь вёлся прицельно из района Джобар, в котором хозяйничают террористы. Одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая — в 20 метрах от главного въезда в посольство. Жертв нет, но нанесён материальный ущерб», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что обстрелы посольства совершены в условиях укрепляющегося перемирия с явной целью сорвать режим прекращения боевых действий, пишет RT.

Посольство России в Дамаске подвергалось обстрелам в конце прошлого года.