Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе здравоохранения, предполагающий «снижение регулирования» в ожидании отмены Obamacare, передает Газета.Ru.
Отмечается, что конгресс США примет дальнейшее решение о реформе.
Ранее избранный вице-президент США Майкл Пенс заявил, что республиканцы пока не закончили работу над программой медицинского страхования, которая станет альтернативой Obamacare.
По его словам, у них уже есть несколько «замечательных идей» и они близки к тому, чтобы окончательно заменить реформу медицинского страхования Obamacare.