Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе здравоохранения, предполагающий «снижение регулирования» в ожидании отмены Obamacare, передает Газета.Ru.

Отмечается, что конгресс США примет дальнейшее решение о реформе.

Ранее избранный вице-президент США Майкл Пенс заявил, что республиканцы пока не закончили работу над программой медицинского страхования, которая станет альтернативой Obamacare.

По его словам, у них уже есть несколько «замечательных идей» и они близки к тому, чтобы окончательно заменить реформу медицинского страхования Obamacare.