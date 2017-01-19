СК возбудил дело по факту стрельбы по полицейским в Москве

Уголовное дело возбуждено после стрельбы по полицейским в Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России столицы Юлия Иванова.

«Во время отработки жилого сектора мужчина, подозреваемый в краже, совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета в участкового и оперуполномоченного, после чего скрылся в квартире», — цитирует РИА Новости Иванову.

В настоящее время принимаются меры по задержанию стрелявшего.

Ранее стало известно, что мужчина открыл огонь по полицейским при задержании в Москве, сообщает RT.