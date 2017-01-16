Украинские силовики обстреляли Углегорск

Украинские силовики минувшей ночью обстреляли прифронтовой Углегорск на севере Донецкой Народной Республики, была повреждена система газоснабжения города. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе государственного концерна «Донбассгаз».

«В результате ночного артобстрела Углегорска 52 дома частного сектора остались без газа. По сведениям аварийно-диспетчерской службы Енакиевского управления ГК «Донбассгаз», 14 января в 22:50 жители улицы Первомайской из прифронтового Углегорска сообщили о значительных повреждениях осколками разорвавшихся снарядов распределительного газопровода среднего давления диаметром 50 мм», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что к настоящему моменту ремонтные работы на поврежденных участках газопровода завершены, проводятся мероприятия по пуску газа. В восстановлении газоснабжения участвовало более 15 человек, использовались три единицы спецтехники, сообщают «Новости Донецкой Республики».