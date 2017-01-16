Информационно-аналитическое сетевое издание
понедельник, 16 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Украинские силовики обстреляли Углегорск

15.01.2017 - 12:29

Украинские силовики минувшей ночью обстреляли прифронтовой Углегорск на севере Донецкой Народной Республики, была повреждена система газоснабжения города. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе государственного концерна «Донбассгаз».

«В результате ночного артобстрела Углегорска 52 дома частного сектора остались без газа. По сведениям аварийно-диспетчерской службы Енакиевского управления ГК «Донбассгаз», 14 января в 22:50 жители улицы Первомайской из прифронтового Углегорска сообщили о значительных повреждениях осколками разорвавшихся снарядов распределительного газопровода среднего давления диаметром 50 мм», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что к настоящему моменту ремонтные работы на поврежденных участках газопровода завершены, проводятся мероприятия по пуску газа. В восстановлении газоснабжения участвовало более 15 человек, использовались три единицы спецтехники, сообщают «Новости Донецкой Республики».

ПолитикаБольше материалов
Хищник с аурой индиго
Александр Гончаров
Русофобия пожирает бюджет
Борис Джерелиевский
Война еще не началась
Константин Щемелинин
Год отказа от Сороса
Олег Горностаев
Танковая начинка
Алексей Сокольский
Бармалеи добрались до поляков
Вячеслав Тихвинцев
Колесо историиЕще
Кадыров проклял Сталина
"Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти"
Отдел информации
Бог пришел на землю
Поздравление с Рождеством Христовым
Иоанн Златоуст
БлогиЕще
Субстат самоненависти
Андрей Бабицкий
Время русской сказки
Отдел информации
ОбществоЕще
Рыцари Новороссии
Юрий Котенок
Кремль атакует…
Иван Острогожцев
ПроисшествияЕще
Донбасс против зверей
о. Феофан (Кратиров)
Взрывы, база НАТО и раскол
Николай Севостьянов
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования