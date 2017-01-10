Неизвестный открыл стрельбу по женщине-полицейскому во Флориде

Неизвестный совершил вооружённое нападение на женщину-полицейского рядом с супермаркетом Walmart в американском Орландо, штат Флорида, передаёт телеканал WFTV9.

В СМИ говорится, что женщина в полицейской форме укладывала покупки в багажник своего автомобиля, когда к ней подошёл один из покупателей и сообщил, что в магазине находится преступник.

«Она направлялась туда, когда он вышел навстречу и открыл стрельбу», — сказал очевидец.

По его словам, злоумышленник выстрелил в женщину по меньшей мере 12 раз.

Ранее стало известно о нападении на сотрудника правоохранительных органов в Пенсильвании, пишет RT.