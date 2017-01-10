В Москве в одной из клиник прооперировали Константина Райкина

Актёр и художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин прооперирован в одной из клиник Москвы после травмы ноги, передаёт агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу театра.

«После серьёзной мышечной травмы ноги народный артист России Константин Райкин перенёс операцию и сейчас проходит реабилитацию в стационаре», — сообщили в «Сатириконе».

Отмечается, что в связи с этим в январе спектакли с участием Райкина будут заменены на другие.

20 декабря стало известно об экстренной госпитализации актёра в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, пишет RT.