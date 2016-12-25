ВСУ за сутки 224 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские силовики за сутки 224 раза обстреляли прифронтовые территории ДНР несмотря на введенный «режим тишины». Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Несмотря на введенный «режим тишины» украинские боевики за прошедшие сутки 224 раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 76 мин калибрами 82 и 120 мм, а также 104 боеприпаса из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение», — сказал замкомандующего.

По словам Басурина, под обстрелами оказались поселки Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватая, села на юге ДНР — Коминтерново, Ленинское Саханка, а также поселок Трудовские Петровского района Донецка, сообщают «Новости Донецкой Республики».