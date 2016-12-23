Барда Александра Новикова обвиняют в мошенничестве

Художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады, бард Александр Новиков обвиняется следствием в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса на сумму 36 млн рублей. Об этом говорится в заявлении Свердловского областного суда.

«Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом путём обмана доверия пайщиков ЖК «Бухта-Квинс». Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн руб.», — говорится в заявлении.

Александр Новиков — советский и российский автор-исполнитель песен в жанре городского романса, лауреат премии «Овация» в номинации «Городской романс», многократный лауреат премии «Шансон года». Его дискография насчитывает 30 альбомов (включая номерные и с записями с концертов), пишет RT.