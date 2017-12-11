Мужчина с ножом напал на знакомого в Щелковском районе Подмосковья

В Щелковском районе Подмосковья задержан мужчина, подозреваемый в нападении на знакомого. Об этом сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Мособласти.

ЧП произошло 9 декабря на улице Фабричная в деревне Гребнево.

"Бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением брюшной полости в ЦГБ доставлен и госпитализирован мужчина», - сказал источник.

По его словам, по подозрению в совершении данного преступления был задержан гражданин Средней Азии, проживающий во Фрязине.

Возбуждено уголовное дело.