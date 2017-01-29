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ДНР: ВСУ за день потеряли 20 человек убитыми

29.01.2017 - 18:42

Украинские силовики за день потеряли убитыми минимум 20 боевиков, более 30 получили ранение. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.

"Сегодня во время отражения атаки противника, в которой участвовали, в том числе, боевики террористической организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) героически погиб командир батальона ВС ДНР с позывным "Грек". Комбат лично возглавил одно из своих подразделений во время отражения атаки украинских карателей. В результате боя, подразделение "Грека" отбросило противника на исходные позиции. Враг понес в этом бою ощутимые потери, от умелых действий подразделения "Грека" - 15 убитых и более 20 раненых", - сказал представитель командовании ДНР.

Он добавил, что в результате "дружественного огня" вооруженные силы Украины потеряли еще 5 убитыми и 10 ранеными.

"Кроме того, противника накрыли еще свои минометы с позиций "Правого сектора" (запрещена в РФ). В результате, от дружественного огня каратели понесли дополнительные потери - пятеро убитыми и более 10 ранеными. К глубокому сожалению, во время этого боя героически погиб сам командир, которому удалось отразить атаку и разбить противника, повергнув карателей в бегство", - сказал он, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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