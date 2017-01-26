Пушилин: ВСУ не намерены отодвигать свои позиции от ДФС

Украинская сторона отказалась отодвинуть свои позиции, расположенные в непосредственной близости к Донецкой фильтровальной станции, на допустимое расстояние в 1,5 км от ДФС. Об этом сегодня по итогам видеоконференции Контактной группы заявил глава делегации ДНР на Минских переговорах, председатель Народного Совета Республики Денис Пушилин.

«В рамках состоявшейся сегодня видеоконференции ДНР вышла с компромиссным предложением поддержать подписанный ранее документ о недопущении присутствия любых вооруженных формирований в радиусе 1,5 км от Донецкой фильтровальной станции. К сожалению, украинская сторона уклонилась не только от этого предложения, но и от самого документа, подписанного украинскими военными в марте 2016 года», — сказал он.

Пушилин добавил, что единственным компромиссом стало предложение координатора Контактной группы (Мартина Сайдика) о вынесении этого вопроса на повестку ближайшей встречи подгруппы по безопасности в Минске, сообщают «Новости Донецкой Республики».