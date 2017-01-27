Минимальная пенсия в ДНР увеличена до 2,6 тыс. рублей

Размер минимальных ежемесячных выплат пенсионерам Донецкой Народной Республики увеличен до 2600 рублей. Об этом сегодня на брифинге сообщила председатель Пенсионного фонда ДНР Галина Сагайдакова.

«Главой ДНР Александром Захарченко был подписан указ №407 от 29 ноября 2016 года об увеличении пенсионных выплат на территории Республики, в котором предусмотрен минимальный размер выплат в размере 2600 российских рублей», — пояснила она.

Сагайдакова добавила, что указом также предусмотрен перерасчет пенсий жителей, чьи выплаты не достигали указанной суммы. По ее словам он был произведен 24 января 2017 года.

«Эта сумма, 2600 рублей, соответствует потребительской корзине для нетрудоспособных граждан», — пояснила глава ПФ, сообщают «Новости Донецкой Республики».