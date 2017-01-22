Штайнмайер: Приход к власти в США Трампа знаменует собой конец эпохи

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа знаменует собой конец эпохи.

«Избрание Трампа наконец привело к завершению старого мира XX века. Какие представления о порядке будут превалировать в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, ещё не ясно», — написал Штайнмайер в своей статье для издания Bild.

Он отметил, что при смене власти всегда появляются неопределённость, сомнения и вопросы о курсе нового руководства.

При этом Штайнмайер выразил уверенность в том, что Германия сможет «найти собеседников в Вашингтоне, которые осознают, что даже крупным странам необходимы партнёры».

Ранее Штайнмайер заявил, что высказывания Трампа о том, что НАТО является устаревшей организацией, вызывают беспокойство у руководства альянса, пишет RT.