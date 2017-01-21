Песков: Российские "Искандеры" в нынешних условиях останутся в Калининграде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью BBC заявил о невозможности вывести российские ракетные комплексы «Искандер» из Калининграда, пока ракеты НАТО остаются в Европе.

«Невозможно просто убрать эти ракеты из Калининграда, не зная, будут ли планы по созданию антироссийского противоракетного комплекса упразднены на Европейском континенте», — сказал он, пишет RT.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил обеспокоенность в связи с размещением вооружений в Калининградской области.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ракетные комплексы «Искандер» были переброшены в Калининградскую область в связи с наращиванием военного присутствия НАТО на восточном фланге альянса.