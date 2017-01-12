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ВСУ за сутки 911 раз обстреляли территорию ДНР

11.01.2017 - 15:13

Донецкое командование заявило о резком обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, украинские силовики более 900 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Обстановка в Донецкой Народной Республике резко обострилась. ВСУ за сутки 911 раз нарушили режим прекращения огня (увеличение в два раза по сравнению с предыдущим днем). При обстреле наших позиций ранение получил один военнослужащий вооруженных сил ДНР», – сказал он.

Басурин уточнил, что противник выпустил по территории Республики 24 артиллерийских снаряда, 11 танковых, 269 мин калибрами 120 и 82 мм, а также 527 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме этого, применялось вооружение БМП и стрелковое оружие, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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