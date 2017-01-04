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СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 террористов

03.01.2017 - 21:51

Один из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Лавдрим Мухаджери проник в Европу во главе группы из 400 боевиков под видом беженцев, передает Daily Мail со ссылкой на источники в спецслужбах Италии.

Сообщается, что среди целей террористов могут быть государственные учреждения в Косово и сербские православные церкви.

Источники также отметили, что в Европу и на Балканы массово прибывают террористы, многим из которых удается проникнуть на территорию других стран незамеченными.

Ранее МВД Британии допустило возможность применения ИГ (запрещена в РФ) химоружия в Европе, пишет Газета.Ru.

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