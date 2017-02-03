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Военные ВСУ объяснили большие потери в Донбассе "прыжком лягушки"

02.02.2017 - 22:30

Военные ВСУ объяснили обострение ситуации в Донбассе, а также высокое число потерь тактикой «прыжок лягушки».
Как отмечает Strana.ua, в результате подобной тактики украинские войска вышли на трассу между Горловкой и Донецком, после чего завязались масштабные бои в городе Авдеевка.

По словам бойца 72-й бригады ВСУ, избранные командованием методы ведения боевых действий являются нецелесообразными.

«Слишком много потерь из-за сотни метров никому не нужной пустой земли. Некоторые бойцы начинают «болеть» перед наступлением. В общем, находят любые отмазки, лишь бы не выдвигаться под огонь из-за наполеоновских планов штабистов», — подчеркнул боец.

Как отмечает младший сержант 72-й бригады, многие солдаты не видят смысла в «прыжке лягушки», сообщает RT.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обострение в Донбассе спровоцировано украинской стороной.

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