В Times объявили «конкурс» на нейтральный флаг для российских олимпийцев

Колумнист британского издания The Times Джайлс Смит объявил среди читателей газеты конкурс, предложив создать нейтральный флаг для российских спортсменов, которые будут допущены до Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Журналист заявил, что неплохим вариантом для флага российских спортсменов может стать старая тест-таблица канала BBC, на которой была изображена девочка, играющая в крестики-нолики с «довольно жутким» игрушечным клоуном.

Другим неплохим вариантом, по мнению Смита, было бы одеяло из клетчатой ткани-шотландки.

«То бишь берём идею о «клетке» для провинившихся спортсменов, но делаем из неё что-нибудь уютненькое. К тому же это практично: ведь, не будем забывать, речь-то о зимней Олимпиаде, а на ней бывает холодно», — отметил он с иронией.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

При этом в МОК уточнили, что отдельные спортсмены смогут выступить на Играх под нейтральным флагом, пишет RT.