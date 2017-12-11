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В Times объявили «конкурс» на нейтральный флаг для российских олимпийцев

11.12.2017 - 07:49

Колумнист британского издания The Times Джайлс Смит объявил среди читателей газеты конкурс, предложив создать нейтральный флаг для российских спортсменов, которые будут допущены до Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Журналист заявил, что неплохим вариантом для флага российских спортсменов может стать старая тест-таблица канала BBC, на которой была изображена девочка, играющая в крестики-нолики с «довольно жутким» игрушечным клоуном.

Другим неплохим вариантом, по мнению Смита, было бы одеяло из клетчатой ткани-шотландки.

«То бишь берём идею о «клетке» для провинившихся спортсменов, но делаем из неё что-нибудь уютненькое. К тому же это практично: ведь, не будем забывать, речь-то о зимней Олимпиаде, а на ней бывает холодно», — отметил он с иронией.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

При этом в МОК уточнили, что отдельные спортсмены смогут выступить на Играх под нейтральным флагом, пишет RT.

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