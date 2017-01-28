Басурин: Украинские силовики готовят провокации в Донбассе

Украинские силовики готовят обстрел хранилищ хлора в районе Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станций, - об этом сообщил журналистам в субботу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Наша разведка получила достоверные данные о подготовке боевиками "Правого сектора" (запрещена в РФ), дислоцирующимися в районе Авдеевки, при поддержке иностранных наемников к проведению в ближайшее время серьезной провокации для очередных обвинений ДНР в гибели мирных жителей и военнослужащих ВСУ и как следствие – в срыве минских договоренностей", — сказал Басурин.

По его словам, провокации готовятся в районе Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станций.

"Силовиками и их иностранными кураторами готовится, после изменения направления ветра в сторону территории, подконтрольной ВСУ, обстрел из запрещенных вооружений объектов хранилища хлора вблизи ДФС и на Верхнекальмиуской фильтровальной станции для создания экологической катастрофы", — добавил Басурин.

Он также не исключает активизации боевых действий со стороны ВСУ.

"Нами зафиксировано прибытие в районе Михайловки подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, которое ранее в зоне "АТО" не отмечалось. Хочу заметить тот факт, что преступное военное командование Украины сосредотачивает на линии соприкосновения именно штурмовые и националистические подразделения, что дает основание предположить о возможной активизации боевых действий", — отметил Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».