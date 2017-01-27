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Семенченко анонсировал блокирование еще 2-х ж/д направлений в Донбассе

27.01.2017 - 11:22

Блокирование еще двух железнодорожных направлений в Луганской области в рамках торговой блокады территорий Донбасса, которые неподконтрольны властям, ожидается в пятницу, сообщил народный депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко.

Канал "112 Украина" СМИ сообщили подробности блокирования железной дороги в Луганской области "Еще остаются две "ветки", ветераны планируют, если они будут поддержаны обществом, если приедут добровольцы, сегодня ожидается заблокировать и их", — цитирует Семенченко "112 Украина".

В среду бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной ВСУ территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики. Прокуратура Луганской области Украины возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак рекомендовал депутатам, заблокировавшим участок железной дороги на линии разграничения в Луганской области, пойти служить в боевые подразделения в Донбассе, если им хочется "повоевать", пишет РИА Новости Украина.

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