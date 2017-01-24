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МАК завершил работу на месте крушения Boeing 747 под Бишкеком

24.01.2017 - 09:41

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершила работу на месте падения грузового Boeing 747 в окрестностях аэропорта Манас столицы Киргизии. Об этом сообщает представитель киргизского правительства Толгонай Стамалиеву.

«Комиссия МАК завершила свою работу непосредственно на месте крушения самолёта, однако эксперты пока остаются в Бишкеке для продолжения изучения причин авиакатастрофы», — сказала Стамалиева.

Кроме того, стало известно, что премьер Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с председателем комиссии МАК, который сообщил, что вскоре вся информация, полученная на месте авиакатастрофы, будет обнародована.

Грузовой самолёт, принадлежавший турецкой авиакомпании, потерпел крушение 16 января при заходе на посадку в аэропорту Манас в Бишкеке. По последним данным, в результате авиакатастрофы 39 человек погибли, пишет RT.

19 января были завершены поисковые работы. Позднее в МАК сообщили о серьёзных повреждениях чёрных ящиков разбившегося Boeing.

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