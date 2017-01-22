Замглавы СММ ОБСЕ: ВСУ разместили свои позиции вблизи ДФС

Замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг подтвердил, что украинские силовики разместили свои позиции вблизи Донецкой фильтровальной станции. Заявление Хуга было сделано сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"Находясь на ДФС мы видели, как вооруженными силами со стороны Украины строятся новые позиции. Они находятся не в открытом поле, а в месте, где можно нанести урон. Населенный пункт Крутая Балка и ДФС по сути находятся посередине этих позиций. Если этот процесс не остановить, сами понимаете, что произойдет", — сказал замглавы СММ.

Он подчеркнул необходимость продолжения усилий по разведению сил в зоне конфликта и прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщают «Новости Донецкой Республики».