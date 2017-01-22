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Замглавы СММ ОБСЕ: ВСУ разместили свои позиции вблизи ДФС

22.01.2017 - 19:51

Замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг подтвердил, что украинские силовики разместили свои позиции вблизи Донецкой фильтровальной станции. Заявление Хуга было сделано сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"Находясь на ДФС мы видели, как вооруженными силами со стороны Украины строятся новые позиции. Они находятся не в открытом поле, а в месте, где можно нанести урон. Населенный пункт Крутая Балка и ДФС по сути находятся посередине этих позиций. Если этот процесс не остановить, сами понимаете, что произойдет", — сказал замглавы СММ.

Он подчеркнул необходимость продолжения усилий по разведению сил в зоне конфликта и прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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