Миллер: Украина вышла на высокие объёмы отбора газа из ПХГ

Украина вышла на очень высокие объёмы отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ), в которых запасы топлива к зиме были на рекордно низком уровне. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Украина вышла на очень высокие — более 80 млн кубометров в сутки — объёмы отбора газа из подземных хранилищ, которые к этой зиме были заполнены на рекордно низком уровне», — сказал Миллер, пишет RT.

Ранее в компании «Укртрансгаз» заявили, что Украина была вынуждена увеличить объёмы отбора газа из ПХГ в связи с резким похолоданием.