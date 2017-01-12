Минобороны: США не любят уведомлять о применении боевой авиации в Сирии

В Минобороны России прокомментировали публикацию о якобы «опасных сближениях» российских самолётов с американскими в небе над Сирией. Об этом говорится в поступившем в RT пресс-релизе ведомства.

По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, трудно понять, являются ли эти заявления «искренним мнением» командира 380-го экспедиционного звена ВВС США бригадного генерала Чарльза Коркорана или его «просто использовала уходящая администрация США в рамках прощального русофобского спектакля».

Он отметил, что в ходе видеомостов ни ВВС США, ни Пентагон претензий не предъявляли.

«Объясняется это тем, что авиация ВВС США и международной коалиции в ходе операций в Сирии пытается действовать скрытно. Наши американские коллеги не любят уведомлять о планах боевого применения своих самолётов изредка обозначая только период времени и примерный район. Но не конкретные типы самолётов и их принадлежность», — заявил Конашенков.

Кроме того, он заявил, что коллег из США часто нельзя найти по «горячей линии» по ситуации в Сирии.

Ранее Коркоран заявил газете WSJ об «опасных сближениях» российских самолётов с американскими в небе над Сирией, пишет RT.