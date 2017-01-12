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Мутко: Российский спорт — один из чистейших в мире

11.01.2017 - 10:24

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко назвал ложью заявления о «государственной программе поддержки допинга» в России.

«Российский спорт — один из чистейших в мире. Подтверждение этому — 2016 год, когда UKAD работало на территории России, само планировало сбор проб, выбирало спортсменов, забирало пробы. Что мы с вами имеем по итогам 2016 года? 26 нарушений, 21 из них — это мельдоний, и всего пять — реальное нарушение правил. Задумайтесь. Где государственная программа? Госпрограмма — это ложь», — сказал политик, пишет RT.

Ранее глава комиссии WADA по расследованию допинговых махинаций в России Ричард Макларен во второй части своего доклада заявил, что около 1 тыс. российских спортсменов находятся под подозрением в употреблении допинга.

Позднее иностранные биатлонисты исключили вариант бойкота стартов в России, президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер выступил против отстранения сборной России по лыжным гонкам от участия в соревнованиях из-за допинг-скандалов, а в Кремле отвергли причастность властей к возможному употреблению допинга спортсменами.
10 января 2016 года стало известно, что Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от международных соревнований и лишить всех международных турниров из-за допинг-скандалов.

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