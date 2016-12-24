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Кабмин распределил между регионами 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

24.12.2016 - 09:10

Премьер-министр России подписал распоряжение о распределении в 2017 году межбюджетных трансфертов на выплату региональных социальных доплат к пенсии в размере 6,4 млрд рублей.
Об этом сообщается в документе, размещённом на сайте кабмина.
Отмечается, что подписанным распоряжением утверждено распределение в 2017 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов на выплату доплат в размере 6,4 млрд рублей.
Общая численность получателей доплат составит около 4,1 млн человек. Средний размер доплат — от 2142 до 8537 рублей.
Ранее стало известно, что российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей до конца января, пишет RT.

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