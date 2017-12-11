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На Украине планируют вдвое сократить потребление антрацита

11.12.2017 - 13:39

Второй месяц подряд на ТЭС Украины наблюдается сокращение потребления угля антрацитовой группы на 300 тысяч тонн, такие темпы дают возможность выйти на годовые объемы использования антрацита Украиной до пяти миллионов тонн, что почти вполовину меньше прошлогодних. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер страны Владимир Кистион.

По словам вице-премьера, если в ноябре прошлого года Украина потребляла 806 тысяч тонн угля марки "А", то в 2017 году в этом же месяце – 532 тысячи тонн.

"Если мы раньше в год потребляли более девяти миллионов тонн угля марки "А", то уже по итогам этого года это будет около пяти миллионов тонн. Это стало возможным благодаря задействованным правительством мерам по переводу антрацитовых блоков украинских ТЭС на газовую группу", — заявил Кистион.

Он добавил, что стратегической задачей следующего года является наращивание добычи собственного угля газовой группы, сообщают "Новости Донецкой Республики".

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