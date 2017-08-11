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Турция выступает против санкций ЕС и США в отношении РФ

11.08.2017 - 14:54

Анкара не поддерживает санкции ЕС и США в отношении России, поскольку они наносят ущерб турецкой экономике. Об этом в интервью агентству IHA заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция сама много страдала от санкций в прошлом. Санкции в отношении наших соседей и партнёров (России) причинили тяжёлый ущерб нашей экономике. Вот почему, когда мы слышим о санкциях, мы не одобряем это. Мы ищем другие способы решения проблем», — сказал Чавушоглу.

Он отметил, что в связи с этим Турция не присоединилась к санкциям в отношении России и выступает за «политическое взаимодействие».

«Россия и США применяют санкции друг против друга, а ЕС готовит меры против США, так как американские санкции негативно влияют на ЕС. Мы пытаемся решать все вопросы с помощью диалога, чтобы не утонуть в этих водоворотах», — пояснил турецкий министр, пишет RT.

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