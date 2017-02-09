Грибаускайте: Россия ведет демонстративную подготовку к войне с Западом

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила на пресс-конференции в Риге, что совместные военные учения «Запад-2017» России и Белоруссии являются демонстративной подготовкой к войне с Западом.

«Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, мы с беспокойством ожидаем учений «Запад-2017», во время которых концентрируются многочисленные и агрессивные силы, идёт демонстративная подготовка к войне с Западом», — сказала Грибаускайте.

Совместные стратегические учения вооружённых сил Белоруссии и Российской Федерации «Запад-2017» состоятся в сентябре этого года.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны России для восточного фланга НАТО, пишет RT.