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Грибаускайте: Россия ведет демонстративную подготовку к войне с Западом

09.02.2017 - 20:03

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила на пресс-конференции в Риге, что совместные военные учения «Запад-2017» России и Белоруссии являются демонстративной подготовкой к войне с Западом.

«Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, мы с беспокойством ожидаем учений «Запад-2017», во время которых концентрируются многочисленные и агрессивные силы, идёт демонстративная подготовка к войне с Западом», — сказала Грибаускайте.

Совместные стратегические учения вооружённых сил Белоруссии и Российской Федерации «Запад-2017» состоятся в сентябре этого года.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны России для восточного фланга НАТО, пишет RT.

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