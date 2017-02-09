Власти Бельгии обвинили американца в кибератаке на аэропорт Брюсселя

Бельгийские власти заявили, что молодой американец из Питтсбурга (штат Пенсильвания) совершил хакерскую атаку на компьютерную систему аэропорта Брюсселя, передаёт Associated Press.

По словам следователей, кибератака была осуществлена в ночь после теракта 22 марта 2016 года, однако попытка взлома оказалась неудачной.

Сообщается, что хакера уже допросили сотрудники ФБР, и тот признал вину. Совершивший кибератаку молодой человек не связан с террористическими группировками, передает RT.

Теракты в Брюсселе были совершены утром 22 марта 2016 года. Два взрыва произошли в международном аэропорту бельгийской столицы, ещё один — в вагоне метро на станции «Мальбек». В результате погибли 32 человека, более 300 пострадали.