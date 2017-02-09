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Власти Бельгии обвинили американца в кибератаке на аэропорт Брюсселя

09.02.2017 - 16:56

Бельгийские власти заявили, что молодой американец из Питтсбурга (штат Пенсильвания) совершил хакерскую атаку на компьютерную систему аэропорта Брюсселя, передаёт Associated Press.

По словам следователей, кибератака была осуществлена в ночь после теракта 22 марта 2016 года, однако попытка взлома оказалась неудачной.

Сообщается, что хакера уже допросили сотрудники ФБР, и тот признал вину. Совершивший кибератаку молодой человек не связан с террористическими группировками, передает RT.
Теракты в Брюсселе были совершены утром 22 марта 2016 года. Два взрыва произошли в международном аэропорту бельгийской столицы, ещё один — в вагоне метро на станции «Мальбек». В результате погибли 32 человека, более 300 пострадали.

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