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Комиссия Украина — НАТО провела заседание

09.02.2017 - 11:27

Комиссия Украина — НАТО на уровне постоянных представителей провела заседание связи с недавней эскалацией конфликта в донецкой Авдеевке. Об этом сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Вчера в связи с недавним обострением в Авдеевке состоялось заседание комиссии Украина-НАТО на уровне постоянных представителей в Альянсе. Все страны НАТО выразили единодушную поддержку Украины, территориальной целостности и суверенитета нашего государства», — написала Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook,пишет RT.

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