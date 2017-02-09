Комиссия Украина — НАТО провела заседание

Комиссия Украина — НАТО на уровне постоянных представителей провела заседание связи с недавней эскалацией конфликта в донецкой Авдеевке. Об этом сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Вчера в связи с недавним обострением в Авдеевке состоялось заседание комиссии Украина-НАТО на уровне постоянных представителей в Альянсе. Все страны НАТО выразили единодушную поддержку Украины, территориальной целостности и суверенитета нашего государства», — написала Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook,пишет RT.