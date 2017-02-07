В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ о якобы ударах по Идлибу

В Минобороны России опровергли сообщения британских СМИ о якобы нанесении самолётами ВКС ударов по городу Идлиб. Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе ведомства.

«Самолёты ВКС России ни вчера, ни на этой неделе, ни даже с начала 2017 года ни одного воздушного удара по городу Идлиб не наносили. Все сообщения о таких ударах — заведомая ложь», — цитирует пресс-служба ведомства официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

Он также отметил, что «изготовлением подобных информационных вбросов» занимаются одни и те же СМИ, пишет RT.

«Обращает на себя внимание, что изготовлением подобных информационных вбросов, как правило, занимаются одни и те же СМИ, по единому шаблону, на регулярной основе и всегда со ссылкой на анонимных активистов «гражданской обороны», — добавил Конашенков.