Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный под позывным Гиви, подтвердил информацию, что 1 февраля он получил ранение в боях в промзоне Авдеевки. В то же время Гиви отметил, что ранение оказалось неопасным и даже позволило ему дальше руководить боями с украинской армией под Донецком.

Как уточнил Гиви, его подразделение при помощи 11-го полка армии ДНР и батальона "Спарта" под руководством командира Вохи в ходе боёв вернуло свои позиции, оставленные чуть ранее. Командир подчеркнул, что ополчение заняло линию обороны, оговорённую минскими соглашениями, и не пошло дальше в наступление.

За последние три дня я потерял четырёх бойцов, лучших бойцов. Несколько ребят получили ранения. Но будут жить, вернутся в строй. А ВСУ потеряли очень много людей и техники. Так что последняя эскалация – это месть украинской армии за потерянных бойцов, — командир батальона "Сомали" Михаил Гиви Толстых.

Последние обстрелы жилых кварталов Донецка, по мнению Гиви, тоже стали местью украинской армии за провальное наступление на ДНР. Кроме того, полковник отметил, что Запад, а в особенности ОБСЕ, которая должна предотвращать эскалацию конфликта в Донбассе, старается не замечать обстрелов мирных жителей, пишет Life.ru.