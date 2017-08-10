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Самозванец в Кремле

Петр Мультатули
10.08.2017 - 11:19
Самозванец в Кремле

9 августа 1605 года в Москве был венчан на царство Царь Димитрий, который вошёл в историю как Лжедмитрий I. 

Историческая наука и историческое предание четко закрепили за Лжедмитрием I имя Гришки Отрепьева, происходившего из обедневшего литовского рода Нелидовых. 

Он родился приблизительно в 1581 году в Галиче (Костромской волости). Ребёнок обладал большими способностями, легко выучился чтению и письму. Было решено отправить его в Москву, где он поступил на службу к боярину Михаилу Никитичу Романову. Там он показал себя опять с хорошей стороны и дослужился до высокого положения. Правда, это чуть не стоило ему жизни. Борис Годунов, боявшийся Романовых как потенциальных соперников в борьбе за власть, начал убирать их одного за другим. В 1601 году была взята под стражу вся семья бояр Романовых. Арестовали не только Романовых, но и всех их родственников и друзей. Спасаясь от возможного ареста, Отрепьев принял монашеский постриг под именем Григорий.  

Через год после пострижения Григорий был переведен в Чудов монастырь в Москве на должность переписчика книг. Именно здесь и возникает у него идея выдать себя за Царевича Дмитрия, мученически скончавшегося в Угличе в 1591 году. Однако по всей видимости, Отрепьев не сам придумал присвоить себе имя Димитрия. Уже находясь в Польше, Самозванец признавался, что ему покровительствовал большой дьяк Василий Щелкалов, тоже подвергавшийся гонению при Годунове.  

В 1602 году Отрепьев перешел польскую границу и явился при королевском дворе Сигизмунда III, заявляя всем, что он — спасшийся Царевич Димитрий и требуя возвращение ему московского трона. Примечательно, что король сразу же признал это, а родовитый шляхетский род Мнишек сосватал за Лжедмитрия дочь воеводы Ежи — красавицу Марину. За это Отрепьев обещал передать Мнишеку в управление Новгород и Псков. 

Большой интерес к "царевичу" проявила и римско-католическая церковь. Его ближайшими советниками стали монахи ордена иезуитов. Самозванец посулил им обращение России в католичество.  

Осенью 1604 года Лжедмитрий во главе с трехтысячным войском, в котором помимо всякого рода наёмников вошли отряды запорожских казаков, вступил в русские пределы. Несмотря на численный перевес царских войск, самозванцу сопутствовала удача. В результате восстания местных жи­телей на его сторону перешли города Чернигов, Путивль, Севск, Курск, Кромы и Орёл. Борис Годунов двинул против самозванца всю свою армию во главе с лучшими полководцами. В январе 1605 года царским воеводам удалось разгромить отряды Лжедмитрия у села Добрыничи. Но тут случилось неожиданное: 13 апреля 1605 года скончался Царь Борис.  

7 мая 1605 года в войске, осаждавшем Кромы, вспыхнул мятеж: часть ратников перешла на сторону Самозванца, другие отступили к Москве. Самозванец выступил в поход на Москву. Под его знамёна стекались тысячи дворян, крестьян и горожан. Утром 1 июня 1605 года москвичи бросились громить дворы Годуновых и их приближённых. Царь Феодор Борисович и Царица-вдова были взяты под стражу, а затем зверски убиты.  

20 июня 1605 года Самозванец торжественно вступил в Москву. Став Царем, он совершенно изменил обычаи священной московской старины: не спал после обеда, не ходил в баню, со всеми обращался просто, обходительно. Отлично умел обращаться с лошадьми, ездил на медвежью охоту, любил весёлую жизнь и развлечения. Он показал себя деятельным правителем, чуждался жестокости, каждый день бывал в Боярской Думе, которую переименовал в Сенат. 

Однако православный люд был недоволен тем, что Царь окружил себя иезуитами, а в Москве появилось много кичливых и наглых ляхов. Судьбу Лжедмитрия решили бояре, в руках которых он не собирался становиться игрушкой. 

В мае 1606 года Лжедмитрий женился на Марине Мнишек. В самый разгар празднования князь Василий Шуйский поднял в Москве восстание, в результате которого Лжедмитрий I и его сторонники были убиты. Над телом Самозванца долго глумились, а затем сожгли его и, зарядив пеплом пушку, выстрелили из неё в направлении Речи Посполитой.

«Царьград-ТВ»

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