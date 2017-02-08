Чтобы не предать

Решил написать это письмо, потому что часто общаюсь с адекватными людьми из разных областей Украины (бывшей Новороссийской губернии), и желания того, чтобы на их территории образовывались народные республики, я у них не наблюдаю. Сейчас объясню, почему так.

Все мы помним, при каких обстоятельствах были подписаны первые минские соглашения. Когда, после разгрома в Иловайском котле, деморализованные украинские солдаты бежали, бросая технику, от ВСУ фактически остались разрозненные остатки, выгнать которые с территории бывших Донецкой и Луганской областей можно было без больших потерь среди ополчения и мирного населения, а также практически без разрушений. И если для того, чтобы разбить украинскую армию в районе Иловайска открыто российские войска вводить не пришлось, тем более их не пришлось бы вводить для того, чтобы выгнать разрозненные остатки потомков древних укров. Мариуполь не взяли только потому, что не было приказа, хотя он долгое время оставался не занятым ВСУ.

В результате минских соглашений украинская сторона фактически заново воссоздала свою армию; увеличила её количественно, проведя несколько волн мобилизации; выстроила три линии обороны; подтянула еще больше военной техники, чтобы с ещё большей жестокостью обстреливать населенные пункты ЛДНР. Вследствие чего произошел Дебальцевский котел, обстрелы до и после него.

Чисто по-человечески скажу, что тот, кто придумал это «перемирие», тот, кто позволил противнику увеличить свою военную мощь, когда его можно было достаточно легко вытеснить с территории двух областей, тот пусть и исправляет свои ошибки. Потому что допустить такое, а потом говорить «мы не сторона конфликта», «мы тут не при чем» — это не по-русски, а как-то по-еврейски получается. Но в жизни всегда выходит так, что ошибки политиков разгребает простой народ.

И вот именно минские соглашения сильно оттолкнули граждан остальной Украины от идеи создания на своей территории народных республик. Да, они осуждают киевскую власть, но жить в таких вот непризнанных «народных» республиках тоже не хотят.

Получается следующее:

Хочешь нищету и разруху — вставай за Русский Мир. Хочешь власть не лучше украинской, единственное что нет украинизации и не славят Бандеру, а в остальном власть республик не сильно-то и отличается от киевской — вставай за Русский Мир. Хочешь остановку ополчения после разгрома ВСУ, вследствие чего украинская сторона наращивает свою военную мощь, и это приводит к еще более кровавой бойне — вставай за Русский Мир. Хочешь жить в непризнанном Приднестровье №2, да еще и с таможнями между ЛНР и ДНР — вставай за Русский Мир. Стоит сказать, для того, чтобы вывезти продукцию из ДНР в ЛНР, нужно проходить самое настоящее таможенное оформление, почти такое же, как и в любое другое иностранное государство. Нужно ставить машину на стоянку таможенного терминала Донецка, заплатить за эту стоянку 1400р. (такую сумму платили мои знакомые, может она зависит от типа транспорта, не уточнял), прождать несколько часов пока оформят документы, и дай Бог, успеешь до закрытия Дебальцевского блокпоста. Если не успел, то стой и ночуй до утра, чтобы не заняли твою очередь. Таможня между ЛДНР и РФ тоже даёт о себе знать.

Также нужно вспомнить о действиях «украинских ДРГ» по отношению к Дремову, Ищенко, Беднову и Мозговому, т. е. по отношению ко всем тем, кто открыто осуждал минские соглашения. После гибели Борисыча его охрана утверждала, что в момент убийства никаких украинских ДРГ там и в помине не было. Не забываем также и про «самоубийство» Цыпкалова.

Скажите, что из этого всего может быть привлекательным для жителей остальных украинских областей, чтобы они захотели создание на своей территории народных республик, которые в итоге объединились бы в большую Новороссию? Правильно, ничего. Даже жители остальной 2/3 части Донбасса в целом не хотят жить в таких вот «народных» республиках. Украинскую власть они очень сильно осуждают, но, глядя на пример ЛНР и ДНР, жить в удельных княжествах, окруженных границами и таможнями, они не желают. И вот здесь мы сильно теряем людей в их пророссийском мнении. Всё делается для того, чтобы оттолкнуть людей от Новороссии, России и Русского Мира.

Что нужно сделать, чтобы возродить веру народа?

Первое, объединить ЛНР и ДНР в одно государство.

Было смешно слушать, когда невозможность объединения республик Захарченко объяснил тем, что под минскими соглашениями стоят подписи его и Плотницкого. Так и видится Гельмут Коль, отказывающийся подписать Einigungsvertrag, - Акт единства Германии, — на том основании, что под Хельсинкским (1975) актом, гарантрующим неизменность границ в Европе, стоят подписи глав ФРГ и ГДР, и "любое объединение — это изменение хельсинского формата". Пусть Александр Владимирович скажет правду — власть между собой они не могут поделить, потому что в случае объединения республик кому-то придется уйти.

Второе, официальное признание ЛНР и ДНР Российской Федерацией. И не просто признание, а союз ЛДНР и РФ без таможен и границ. Чтобы предприниматели ЛНР и ДНР могли свободно сотрудничать с предпринимателями из России также, как и между собой внутри Луганской и Донецкой народных республик. Чтобы люди могли проехать к своим родственникам и друзьям без простаивания долгих очередей от нескольких часов до суток на границе.

Да, есть особое распоряжение, согласно которому ЛДНР остались в зоне свободной торговли с РФ, но это ситуацию никак не спасает. Дело в том, что предприниматель из ЛНР или ДНР может сотрудничать только с тем российским партнером, который ведет внешнеэкономическую деятельность. А ради какого-то там предпринимателя из ЛДНР российский предприниматель открывать у себя внешнеэкономическую деятельность не будет - слишком много бумажной волокиты. С так называемыми посредниками в виде "торговых домов" в Луганске и Донецке наши предприниматели связываться боятся. Да и они не нужны. Т. е. нужно сделать так, чтобы любой предприниматель из ЛНР и ДНР мог сотрудничать с любым предпринимателем из РФ, неважно, ведет ли он внешнеэкономическую деятельность или нет. И наоборот, чтобы российский предприниматель мог точно также сотрудничать с любым нашим предпринимателем. Мы не Абхазия, где 2/3 территории горы, мы - Донбасс. Наши люди готовы работать, главное, чтобы этому не мешало государство. У нас до сих пор стоит или работают на 5-10% много малых и средних предприятий из-за таможенных преград между ЛДНР и РФ. Даже элементарно, выстоять очередь грузовых автомобилей по 20-30 часов, потом затратить несколько часов на прохождение таможенного пропускного пункта, затем поехать в Каменск-Шахтинский и там простоять на таможенном терминале пока оформятся документы двое суток (в лучшем случае), и затем только осуществить поставку - на это мало у кого хватает сил, здоровья и нервов. Получается, чтобы отвезти продукцию на расстояние всего 300 км., нужно затратить 4-5 дней. Хотя, внутри государства без таможенных преград можно легко уложиться в один день. И самое главное, как я уже писал, невозможность сотрудничества с любым российским предпринимателем без наличия внешнеэкономической деятельности, делает невозможным работу наших предприятий. И не только наших. Были случаи, когда российский бизнес хотел зайти на нашу территорию, но опять-таки таможня сделала это невозможным. Никто не отказывается платить 18% НДС в российский бюджет, но сложные бюрократические процедуры создают очень большие преграды для нормального, полноценного сотрудничества.

Третье, в итоге полноценное вхождение Донбасса в состав России. Поверьте, созданию большой Новороссии это не помешает. Как мы видим на практике, граница не помеха для оказания военной помощи. Зато, люди в остальных областях увидят, что народ на Донбассе боролся не зря, что люди воевали не за второе Приднестровье, не за резервации под аббревиатурой «народных республик», а за жизнь в полноценном государстве. Только это сможет поднять дух людей из остальных областей Украины, только это может привлечь их к борьбе. И таким образом можно будет подтягивать в состав РФ остальные области будущей Новоросси, в итоге создать Новороссийский или Юго-западный Федеральный округ.

Четвертое, для жителей ЛНР и ДНР. Никакой Украины! Когда нам говорят, что мы на Донбассе принесением своих жизней в жертву минского сговора должны переформатировать всю Украину – это обман и лицемерие. Во-первых, никакого переформатирования не происходит. Я описал ситуацию, когда так называемые «народные республики» не привлекают, а только отталкивают от себя людей. Во-вторых, мы не резиновые, чтобы кого-то переформатировать. Когда от Украины отделился Крым, крымчанам почему-то не говорили, что они должны переформатировать ненужную им Украину. Когда же от Украины с последующим присоединением к РФ захотел отделиться Донбасс, то нам начали «тыкать» этой «другой, переформатированной» Украиной. Скажу, что жителям ЛНР и ДНР Украина ни в каком виде не нужна, ни переформатированная, ни без фашистов, ни даже пророссийская, потому что всё равно это будет Украина.

Давайте начнем с того, что из нас, жителей Донбасса, украинцев, как представителей отдельной национальности, так и не получилось. Подчеркиваю, не просто украинцев, когда так называют людей, живущих у края русской земли и имеющих украинское гражданство, а именно украинцев, как народ отдельной национальности. Единую нацию характеризуют единые устремления, единая культура, единая вера, единый язык. Ничего этого в Украине нет. Я ни разу не видел на Донбассе человека, который бы изучал историю Украины (кроме преподавателей истории), выбирал бы для чтения украинских авторов (обычно выбирают или русских, или зарубежных), и тем более осознанно перешёл бы на украинский язык в общении с другими людьми, чтобы показать, что он украинец. Из нас украинцы, как из свиньи программист-кибернетик.

Часто слышу по российским СМИ о том, что мы тут на Донбассе воюем за какие-то свои права в составе Украины, за право говорить на русском языке, называют нас сторонниками федерализации, ну и другую всякую чушь.

Стоит напомнить. 1 марта 2014 года в Донецке прошел митинг, где собралось почти 50 000 человек, выступил Павел Губарев и предложил три варианта развития событий:

1) остаемся в составе Украины; 2) независимость; 3) присоединение к России.

И вот именно третий вариант был поддержан народом долгим скандированием “Россия!”. Поймите, ни один нормальный человек никогда бы не проголосовал за то, чтобы остаться жить в непризнанных удельных княжествах, окруженных со всех сторон границами и таможнями. Людям был обещан второй референдум о присоединении к РФ, и именно это стало стимулом для того, чтобы народ пришел на первый референдум. Создание ЛНР и ДНР люди воспринимали только лишь этап на пути к присоединению к России.

Все митинги на Донбассе были под российскими флагами, которые в общей сложности собрали сотни тысяч человек.

Но задайтесь вопросом, почему все эти люди, которые встали на митинги в Крыму и на Донбассе не поехали на Антимайдан в Киев? Как мы видим, потенциал ведь был. Конечно, ехали автобусы в украинскую столицу и из Крыма, и из Донбасса, но как-то вяло, не было того количества людей. Так почему же не поехали? А потому что людям надоела Украина в любом её проявлении. Народ не верил вообще ни в какую Украину, ни в федеративную, ни без фашизма, ни даже в пророссийскую, потому что всё равно это будет Украина. В Януковиче народ не видел лидера, которого было бы жалко потерять, и за которого можно было бы вступиться. Для страны он толком ничего не делал, как-то шло всё по накатанной. Именно Янукович с Азаровым до последнего убеждали народ в необходимости евроинтеграции. Только в 2013-м году на Донбассе Партия Регионов провела тридцать крупных мероприятий о необходимости ассоциации с ЕС. Не подписали эту ассоциацию только потому, что в самый последний момент вспомнили соглашение с ЕС от 10.11.1994 года, по которому Евросоюз остался должен Украине 160 млрд. евро. И если бы эта сумма была прописана в новом соглашении, то Виктор Федорович подписал бы его не глядя, нисколько не переживая о том, что это приведет к разрыву экономических связей с Россией.

Люди поднялись только тогда, когда появилась тема России. Именно в Россию стремился народ юго-востока.

Также это устремление проявлялось еще и в том, что народ на юге и востоке страны в подавляющем большинстве выбирал Виктора Януковича, так как считал его пророссийским. То, что он никакой не пророссийский, народ понял только потом, но нас до последнего убеждали в его пророссийской направленности. Помню репортаж по ОРТ еще в 2004-м году, где так и сказали, что Ющенко – это проамериканский кандидат, а Янукович – пророссийский. Народ надеялся, что Виктор Федорович сблизит Украину с Россией. Т. е. в лице Януковича люди выбирали Россию. И это очень важный момент.

Также нужно вспомнить, когда еще до Майдана в прежние годы были митинги в честь какого-либо Украинского праздника, на них сгоняли студентов, шантажируя отчислением, и бюджетников под страхом увольнения. Или же привлекали народ тем, что приглашали бесплатно выступить какую-либо звезду эстрады. Конечно, людям интересно было посмотреть, вот и приходили. Когда же на Донбассе начались пророссийские митинги, никто никого силой на них не загонял, не было никаких бесплатных шоу, люди приходили осознанно. И площади заполнялись до такой степени, что ногой негде было ступить.

«Свидомые» (осознанные) украинцы обвиняют нас в том, что мы якобы одурманены российской пропагандой. Какой пропагандой? Когда она была? Двадцать три года нас пытались зомбировать прозападной или проукраинской пропагандой, и если бы мы на Донбассе были бы настолько глупыми, то уже давно бы поверили, что являемся представителями отдельной национальности “украинец”. Вдумайтесь, 23 года из нас с помощью пропаганды пытались сделать украинцев, и вот, в начале 2014 года, когда Русский Мир появился еще в зародыше, народ взорвался.

Недавно Татьяна Монтян выразила такое мнение, что Донбасс никогда бы не стал отделяться от Украины, если бы не Майдан. Не согласен. Ни Крым, ни Донбасс не ушли в состав России раньше только потому, что не было организаторов. Если бы еще при Януковиче на Донбассе провели бы референдум о присоединении к России, то на необходимый демократический минимум 51% мы вышли бы точно. Но думаю, что процент был бы больше. Донбасс всегда устремлялся в Россию! Но народ может выразить свое мнение таким образом, чтобы это дало результат, только с позволения сильных мира сего. При демократическом строе нет никакого народовластия. Не люди проводят себе выборы и референдумы, а людям проводят референдумы и выборы. Всё “народовластие” состоит лишь в том, чтобы человек пришел на предвыборный участок и поставил галочку за того или иного кандидата, которого СИСТЕМА ему предложит сверху. Точно также, любые референдумы ограничиваются только теми вопросами, которые СИСТЕМА предложила народу.

Подытожу. Я всего лишь хочу сказать, что люди на Донбассе встали не против киевской хунты. Как можно бороться против тех, кто сидит в украинской столице в девятистах километрах от тебя? Это абсурд. И “АТО” ведь началось не вследствие госпереворота. “АТО” началось только тогда, когда Киев понял, что вслед за Крымом может уйти и Донбасс. Тем более народ борется не за какие-то там права, не за федерализацию Украины. Украина Донбассу, как и Крыму, не нужна. Мы всего лишь хотим, чтобы украинская армия покинула Донбасс. Мы встали за то, чтобы отсоединиться от Украины и вернуться домой – в Россию.

Александр Лукашенко недавно выдал такую мысль, что, несмотря на Великую Отечественную Войну, сейчас у нас отношения с немцами нормальные, что время лечит и вражда забывается. Я не спорю, время действительно лечит. Но дело не в примирении. Дело не в том, что со временем вражда забудется, а в том, что нельзя предавать устремления народа. Народ Донбасс всегда устремлялся в Россию, и люди в ЛНР и ДНР не простят возвращения в состав Украины, не важно какой, главное Украины.

Что же касается остальной 2/3 части Донбасса и других областей Новороссии, то тут проблема. Чем больше будет длиться "Минск", тем более мы будем терять этих людей в их пророссийском мнении. А уж если ЛДНР вернется назад в состав Украины, повторяю, не важно какой Украины, даже пророссийской, народ это воспримет исключительно как предательство. И мы потеряем этих людей навсегда. Народ уже давно не верит политикам, ни кремлевским, ни Украинским - никаким.

Описал то, что действительно происходило и происходит в нашем регионе.

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