Информационно-аналитическое сетевое издание
суббота, 4 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

Русский Трансвааль в огне

Алексей Сокольский
04.02.2017 - 11:45
Русский Трансвааль в огне

История очень жестока. Часто побеждают не правые, но лишь просто более наглые и беспринципные. Потом победители пишут свои хроники, где доказывают, что правда была на их стороне. Это очень удобно, тем более оппонентов задолго до этого ошельмовали и оклеветали.

Украинские каратели уничтожают мирное население Донбасса и убивают защитников его безнаказанно и под громкие буйные аплодисменты «мирового сообщества», которому одна слезинка содомита дороже моря крови детей и женщин Новороссии.

Донбасс — это Русский Трансвааль, Русская Вандея и Русский Диксиленд.

Евросодом гробит руками «великоукров» под Донецком и Луганском людей, пытающихся жить по собственной воле. И все под лозунгами свободы и демократии. «Свобода» и «демократия» — только слова, смысл коих трактуют, как угодно откровенные душегубы…

Раньше ради свободы уничтожили КША (Диксиленд), ради защиты права не страдавших Великобритания развязала войну с бурами в Трансваале и на территории Республики Оранжевой реки, ради революционного порядка устраивались кровавые побоища и шествия «адских» колонн по Вандее.

Русский Трансвааль стоит и обороняется. Но рушатся дома, превращаются в хлам школы, под обстрел попадают православные храмы и больницы. Думается, что и концентрационные лагеря уже заготовлены для непокорных. Точнее, известия о создании лагерей давным-давно кочуют по Украине.

Буров англичане сломили изуверскими расправами над их семьями. Тоже самое сделали революционеры-республиканцы и в Вандее. Русским Донбасса готовится та же участь. Сомнений нет. Выученики Запада и ведут себя, как «западники».

Однако, есть серьезные отличия в ситуациях с КША, Вандеей, Трансваалем и Донбассом. Первых спасти не мог никто, за ними не виделся грозный облик помощника и защитника. Но Россия может и обязана защитить Донбасс. Лишь меркантилизм российской элиты мешает. А экономический расчет в политике — это не верный расчет. Ориентируясь на финансовые и материальные преференции, ничего нельзя серьезно предпринять. Да и потерять это можно.

Русский Трансвааль в огне. И остановить пламя Россия в состоянии. В противном случае, огонь заполыхает в глубине территории Российской Федерации.

Русские ненавидят войну. И мы не развязываем войн. В этом отношении «укры» — не русские. Да и Украина — порождение не русского, не православного разума. Бесовщина современной войны на Донбассе сплетается корнями с советизацией Малороссии и насильственной «украинизацией» ее.

Добрый дедушка Ленин — истинный создатель Украины, той Украины, которую мы зрим сейчас. Украина до сих пор пребывает в оккупации. А колониальную администрацию в Киеве возглавляет человек, проверенный обкомом коммунистической партии в юные годы и признанный своим, и получивший допуск на обучение по дипломатическому профилю. Проскочить при Советском Союзе с рекомендациями обкома на обучение в соответствующий вуз, мог лишь свой (не антисоветчик, так сказать!).

Читайте биографию Порошенко, друзья. И делайте выводы…

«Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне…»
«Донбасс, Донбасс, страна моя, ты вся горишь в огне…»

Русская народная песня. Русская скорбь. Русская надежда. Крест Православный…

Предающий Донбасс предает и Господа нашего Иисуса Христа, и Россию…

И историческую совесть тоже.

ПолитикаБольше материалов
Шиитско-курдский роман
Николай Севостьянов
Русская зона мира
Юрий Котенок
Апогей укронацизма
Константин Щемелинин
Клетка Идлиба для бармалеев
Николай Севостьянов
Глобальный передел неизбежен
Константин Душенов
Телеад ломает души
Александр Гончаров
ОбществоБольше материалов
Русь святая!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Владислав Гулевич
Россия в группе смерти
Александр Никишин
Манифест молодых русских
Константин Щемелинин
Колесо историиБольше материалов
Сатрапы и их последыши
с коммунистической и либеральной прокладками
Алексей Сокольский
Фальсификаторы русской истории
«Еврооптимисты» — за превращение Белой Руси в захолустье
Дмитрий Цыбаков
Украинизация Белоруссии
Лукашенко становится полезным для Запада
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
24 января прошел День геноцида казачества
Николай Дьяконов
ПроисшествияЕще
Болотов мог быть отравлен
Отдел информации
Иудин грех коммуниста
Вороненков под охраной демонов  свидетельствует против России
Иван Касилов
Украина под уголовниками
Укронацизм — не более чем внешний антураж криминалитета
Борис Джерелиевский
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования