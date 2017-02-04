Русский Трансвааль в огне

История очень жестока. Часто побеждают не правые, но лишь просто более наглые и беспринципные. Потом победители пишут свои хроники, где доказывают, что правда была на их стороне. Это очень удобно, тем более оппонентов задолго до этого ошельмовали и оклеветали.

Украинские каратели уничтожают мирное население Донбасса и убивают защитников его безнаказанно и под громкие буйные аплодисменты «мирового сообщества», которому одна слезинка содомита дороже моря крови детей и женщин Новороссии.

Донбасс — это Русский Трансвааль, Русская Вандея и Русский Диксиленд.

Евросодом гробит руками «великоукров» под Донецком и Луганском людей, пытающихся жить по собственной воле. И все под лозунгами свободы и демократии. «Свобода» и «демократия» — только слова, смысл коих трактуют, как угодно откровенные душегубы…

Раньше ради свободы уничтожили КША (Диксиленд), ради защиты права не страдавших Великобритания развязала войну с бурами в Трансваале и на территории Республики Оранжевой реки, ради революционного порядка устраивались кровавые побоища и шествия «адских» колонн по Вандее.

Русский Трансвааль стоит и обороняется. Но рушатся дома, превращаются в хлам школы, под обстрел попадают православные храмы и больницы. Думается, что и концентрационные лагеря уже заготовлены для непокорных. Точнее, известия о создании лагерей давным-давно кочуют по Украине.

Буров англичане сломили изуверскими расправами над их семьями. Тоже самое сделали революционеры-республиканцы и в Вандее. Русским Донбасса готовится та же участь. Сомнений нет. Выученики Запада и ведут себя, как «западники».

Однако, есть серьезные отличия в ситуациях с КША, Вандеей, Трансваалем и Донбассом. Первых спасти не мог никто, за ними не виделся грозный облик помощника и защитника. Но Россия может и обязана защитить Донбасс. Лишь меркантилизм российской элиты мешает. А экономический расчет в политике — это не верный расчет. Ориентируясь на финансовые и материальные преференции, ничего нельзя серьезно предпринять. Да и потерять это можно.

Русский Трансвааль в огне. И остановить пламя Россия в состоянии. В противном случае, огонь заполыхает в глубине территории Российской Федерации.

Русские ненавидят войну. И мы не развязываем войн. В этом отношении «укры» — не русские. Да и Украина — порождение не русского, не православного разума. Бесовщина современной войны на Донбассе сплетается корнями с советизацией Малороссии и насильственной «украинизацией» ее.

Добрый дедушка Ленин — истинный создатель Украины, той Украины, которую мы зрим сейчас. Украина до сих пор пребывает в оккупации. А колониальную администрацию в Киеве возглавляет человек, проверенный обкомом коммунистической партии в юные годы и признанный своим, и получивший допуск на обучение по дипломатическому профилю. Проскочить при Советском Союзе с рекомендациями обкома на обучение в соответствующий вуз, мог лишь свой (не антисоветчик, так сказать!).

Читайте биографию Порошенко, друзья. И делайте выводы…

«Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне…»

«Донбасс, Донбасс, страна моя, ты вся горишь в огне…»

Русская народная песня. Русская скорбь. Русская надежда. Крест Православный…

Предающий Донбасс предает и Господа нашего Иисуса Христа, и Россию…

И историческую совесть тоже.