Выброс латентной русофобии

Беларусь легко получила независимость, а другим странам, в том числе Украине, приходится за нее воевать. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 января во время беседы с научными и научно-педагогическими работниками после вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, сообщает БЕЛТА .

«Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый. Наверное, Бог перед нами поставил эти тяжелые задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть все это мы можем, только объединившись. И, слава Богу, главное направление нашей борьбы за независимость проходит через экономику — не в военной сфере, не в политической», – отметил Лукашенко.

Соответственно, добавил он, Беларуси нужно ускоренными темпами работать над развитием экономики, а наука должна быть ключевой составляющей этого процесса.

«Поэтому ждите очень серьезного давления с моей стороны в сфере науки. Нам не нужна просто наука, которая даже если и не за бюджетные деньги живет, то просто существует. Нам нужна эффективная наука для производства», – предупредил президент Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко заявил , что Беларусь «грудью закрывает» границу с Украиной.