Информационно-аналитическое сетевое издание
воскресенье, 22 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Русская икона

Александр Гончаров
22.01.2017 - 11:29
Русская икона

2017 год — это столетие со дней революции, ввергнувшей Русь в пучину бедствий и шатаний. Если революцию определять образно, то суть оной лучше всего передаст следующий сюжет.

В некоем доме жил человек — Иван Иванович Иванов. У него, как и всех православных людей имелась икона в «красном углу», скажем «Троица» письма Андрея Рублева. Но стал к нашему персонажу захаживать сосед, недавно купивший дом рядышком. Сосед — «прогрессист» и «душелюб», не перекрещивая лба, всегда подходил к иконе и фальшиво удивлялся, как, мол, такой думающий и рачительный хозяин держит устаревшую картинку на самом видном месте. В конце концов, сосед порекомендовал человеку, ради улучшения «имиджа» в глазах окружающих, заменить икону на картину Марка Шагала «Над городом» с изображением летящих людей мужского и женского пола. И Иван Иванович согласился, не потому что от веры отказался или неожиданно возлюбил творчество Шагала, а из-за того, чтобы отвязаться от посетителя, уж больно надоели непрошенные советы…

А по утру дом Иванова сгорел…

Веками русский человек великолепно знал, что такое Православие и какую роль играет в христианском храме икона. Русский христианин при встрече с другим человеком просто кланялся ему, ибо каждый смертный есть образ и подобие Божие, то есть живая икона.

Преподобный Феодор Студит писал когда-то: «То, что человек сотворен по образу и подобию Божию, показывает, что устройство изображений есть в некотором роде дело Божественное».

В православном понимании икона необязательно должна быть написана красками. В качестве своеобразной иконы может выступать даже фотография любого из новомученников Российских.

Однако, вернемся к иконе настоящей и привычной, без коей нельзя представить ни величавый многокупольный собор, ни старенькую деревенскую церквушку.

И все же невозможно обойтись без небольшой оговорки. Ныне после, казалось бы, нескончаемых лет полного господства примитивного материализма, а затем и откровенных потребительских верований в нашей стране приходится заново постигать все то, на чем и стояла русская духовность и российская культура. Сложно идти этим путем. Изменились мысли, идеи и приоритеты. Сказать на ТВ, что ты — атеист легко и комфортно. Вас сразу же сочтут «свободомыслящим» человеком. Но ежели Вы начнете что-нибудь говорить против кумиров современного общества: актеров, писателей или режиссеров, обструкция гарантирована на сто процентов с хвостиком. Всенепременно раздастся грозный рык: «Не сметь трогать святое и супергениальное!». Если Вы начнете с умным видом рассуждать, как обезьяна превратилась в человеческое существо в результате миллионнолетней эволюции, Вам обязательно поддакнут: «Ах, это научно…». Попробуйте оспорить сию точку и зрения и предложить выводить род людской хотя бы от Ханумана (куда уж тут вспоминать Адама и Еву!). Вас тут же попытаются элементарно заткнуть. Ну, нравится «образованному» люду происходить от обезьяны, не имеющей души, дарованной Богом человеку!..

Изначальные христианские иконы появились еще в I веке от Р. Х. По Преданию, первейшей иконой считается «Спас Нерукотворный» на убрусе — дар самого Иисуса Христа государю Эдессы Авгарю. Но современная археологическая наука фиксирует появление ранних христианских изображений в районе 79 г., найденных в городах Помпеи и Геркуланум, погибших в результате извержения Везувия. Чуть более поздним временем датируются фрески на библейские и чисто христианские сюжеты в римских катакомбах и катакомбах Дура-Европос (Междуречье), где уже от II века к нам дошел лик Девы Марии.

В соответствии с православной традицией определяется, что первым, собственно, иконописцем был апостол и евангелист Лука. Он создал икону, посвященную событиям Пятидесятницы, и образ Божией Матери запечатлел.

С давних пор иконописцы старались передавать лики святых на иконах, но главным для них являлась трансляция не внешнего физического вида (хотя и к этому тоже стремились по возможности), а внутреннего состояния человека (возлюбившего Бога всем сердцем), которое как бы оживотворяло и тело.

Развитие иконописного мастерства привело к созданию удивительнейшего по красоте мысли богословия православной иконы, вершиной которого стало обоснование существа и сущности иконописания на VIII Вселенском Соборе (VIII в.).

Русская земля также дала целую плеяду мыслителей-иконолюбов, таких как о. Сергий Булгаков, о. Павел Флоренский, Е. Трубецкой, Л. Успенский, А. Лосев, А. Грабарь и В. Лосский. Впрочем, список можно продолжать и продолжать…

В католицизме, еще с IX века сложилось учение об иконе, как особой картине, представляющей воспоминания о былых событиях, в той или иной степени связанных с христианством. И поэтому католики достаточно рано стали рисовать на иконах наикрасивейших женщин, кормящих розовощеких бутузов. Ведь, чем ярче картинка, тем ярче и воспоминание.

Впрочем, не всегда и эстетика телесного могла заместить образ духовного. Но тут уж заслуги католичества нет. Художники-мастера часто видели сильнее и глубже, чем этого хотелось заказчикам католической иконописи…

В православном храме икона играет важнейшую роль в богослужении. Святые, изображенные на иконах, участвуют в литургии напрямую. Таким образом, «исправляют молитву» одновременно не только люди, собравшиеся в церкви, но и сонмы святых, незримо присутствующие здесь же, в данном месте. Каждый молится о своем и об общем. Торжествует единение всех и вся. Торжествует Соборность. Наступает Время Оно...

Русская икона в чисто религиозно-культурном плане является наследницей иконы византийской. Ромейские традиции сохранялись и передавались в нашей иконописи вплоть до XVII столетия, подпитывая особую самобытную русскую традицию.

Раскол, а затем необдуманные, подчеркиваю, культурные реформы Петра Первого, привели к тому, что в иконописных мастерских стали совершаться и откровенно богохульные акты, когда вместо образов святых на иконах стали выписывать лица всесильных властьимущих господ. Не с этого ли лицемерия и пошел упадок Православия в России? Как знать...

А примеры, скажем, из следующего века просто вопиют. «Матушка-императрица» Екатерина Вторая повелела выбросить из Успенского собора во Владимире иконостас времени Андрея Рублева и заменить его модным тогда иконостасом в стиле барокко. Но это только полбеды. В новеньком «приобретении» вместо святой Екатерины художник изобразил саму государыню. А архиереев и священников, протестовавших против насилия над Церковью, при императрице Екатерине II жестоко преследовали.

В связи с такими «реформами» иконопись стала умирать, а русские каноны иконы замещаться западными...

И только не ранее середины XIX в. прекратился сей погром. Русское общество вновь открыло для себя свою же родную иконопись...

В XX веке процесс возрождения традиционной иконописи был прерван из-за войны и революций. Но сейчас дело обстоит гораздо лучше. Мы возвращаемся в иконописи к своим истокам. Медленно, болезненно, но возвращаемся. И одновременно восстанавливаем свою культуру, без которой не может жить ни один народ. А препятствий накопилось изрядно, да и СМИ больше заняты рекламой памперсов и телефонов (в лучшем случае!), чем культурной традицией. Удастся ли сейчас реанимировать нашу культуру или нет, зависит не только от православных, но и от всех людей, которым небезразлично своё наследие предков. На том же Западе сторонников защиты католической культуры следует считать по пальцам.

Да простят меня мусульмане и буддисты за это рассуждение, но я думаю, что Россия — Родина есть отражение Небесного Отечества (как учили православные святые). Россия — икона, отражающая свет Небесного Отечества, и каждый из нас рисует ее. Кому достается малый мазок, кому и фрагмент по воле Божией...

Но иконописцы писали иконы только после длительного поста: и физического, и духовного. Они старались ориентироваться на каноны, а прежде чем взяться за кисть, утихомиривали свои эмоции и мысли. Мы же стараемся выплеснуть все свои страсти на икону России. Мы заготавливаем свои рецепты для нее и смешиваем свои краски, наплевав на традиции и каноны. Может быть, поэтому такой нескладной, а часто и уродливой выглядит наша история в XX веке? Изменимся сами, сможем написать истинную, а не фальшивую икону нашей Родины. Ту, которой порадуется Господь наш Иисус Христос.

И еще. В XX веке широкую известность в Православном Мiре получила Монреальская Иверская икона Божией Матери, хранителем коей являлся Иосиф Муньос Кортес (потомок знаменитого конкистадора, принявший Православие). Икона безпрерывно мироточила на протяжении пятнадцати лет (с 1982-го по 1997 год). Чудеса исцеления от мира фиксировались постоянно. То есть, через икону Богородица помогла людям.

В последних числах октября 1997 г. Иосиф Муньос Кортес был зверски убит сатанистом, а икона безследно исчезла…

Мы дышим Россией, мы мыслим Россией, мы любим землю Святой Руси. И мученическая смерть Кортеса дает нам урок. И его необходимо понять и усвоить. Россия — это икона, без которой русским людям не жить. Но сию икону надо оберегать и защищать нам же самим.

ПолитикаБольше материалов
Грядет вторая Рада
Константин Щемелинин
Охота на бизона
Александр Гончаров
«Плохиш» Трамп
Борис Джерелиевский
При НАТО Косово — не Сербия
Николай Севостьянов
Не время для Ялты-2
Константин Щемелинин
Евреи бомбят Сирию
Николай Севостьянов
Хищник с аурой индиго
Александр Гончаров
Колесо историиБольше материалов
Директива бомбиста
Александр Загорский
Оборона Серафима Саровского
День почитания святого молитвенника Русской земли
Алексей Сокольский
Имперский Новый год!
Сын, распятый на кресте, даст силу детской чистоте и славу русской красоте…
Александр Гончаров
ЭкономикаЕще
Холодильник победил телевизор
Константин Щемелинин
Секта улюкаевского «дна»
Гайдаровский форум как зависимость от саудовского короля
Вячеслав Булатов
Куда катится гривна?
Пик падения — 60 грн/USD
Константин Щемелинин
ПроисшествияЕще
Вещмешок для мозгов СБУ
Его хватит для "доказательств агрессии России на Украине"
Вячеслав Тихвинцев
Беня прибирает к рукам КЕРООР?
Коломойский пытается контролировать еврейские организации РФ
Арнольд Гейзер
ОбществоЕще
От Магомета - к Спасителю
Владислав Гулевич
"Защитникам Сталина"
Революция пожирает своих детей в Орле
Отдел информации
К(х)рестьянская армия России
Для москвича или питерца армия — досадная жизненная помеха
Олег Назаров
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования