Русская икона

2017 год — это столетие со дней революции, ввергнувшей Русь в пучину бедствий и шатаний. Если революцию определять образно, то суть оной лучше всего передаст следующий сюжет.

В некоем доме жил человек — Иван Иванович Иванов. У него, как и всех православных людей имелась икона в «красном углу», скажем «Троица» письма Андрея Рублева. Но стал к нашему персонажу захаживать сосед, недавно купивший дом рядышком. Сосед — «прогрессист» и «душелюб», не перекрещивая лба, всегда подходил к иконе и фальшиво удивлялся, как, мол, такой думающий и рачительный хозяин держит устаревшую картинку на самом видном месте. В конце концов, сосед порекомендовал человеку, ради улучшения «имиджа» в глазах окружающих, заменить икону на картину Марка Шагала «Над городом» с изображением летящих людей мужского и женского пола. И Иван Иванович согласился, не потому что от веры отказался или неожиданно возлюбил творчество Шагала, а из-за того, чтобы отвязаться от посетителя, уж больно надоели непрошенные советы…

А по утру дом Иванова сгорел…

Веками русский человек великолепно знал, что такое Православие и какую роль играет в христианском храме икона. Русский христианин при встрече с другим человеком просто кланялся ему, ибо каждый смертный есть образ и подобие Божие, то есть живая икона.

Преподобный Феодор Студит писал когда-то: «То, что человек сотворен по образу и подобию Божию, показывает, что устройство изображений есть в некотором роде дело Божественное».

В православном понимании икона необязательно должна быть написана красками. В качестве своеобразной иконы может выступать даже фотография любого из новомученников Российских.

Однако, вернемся к иконе настоящей и привычной, без коей нельзя представить ни величавый многокупольный собор, ни старенькую деревенскую церквушку.

И все же невозможно обойтись без небольшой оговорки. Ныне после, казалось бы, нескончаемых лет полного господства примитивного материализма, а затем и откровенных потребительских верований в нашей стране приходится заново постигать все то, на чем и стояла русская духовность и российская культура. Сложно идти этим путем. Изменились мысли, идеи и приоритеты. Сказать на ТВ, что ты — атеист легко и комфортно. Вас сразу же сочтут «свободомыслящим» человеком. Но ежели Вы начнете что-нибудь говорить против кумиров современного общества: актеров, писателей или режиссеров, обструкция гарантирована на сто процентов с хвостиком. Всенепременно раздастся грозный рык: «Не сметь трогать святое и супергениальное!». Если Вы начнете с умным видом рассуждать, как обезьяна превратилась в человеческое существо в результате миллионнолетней эволюции, Вам обязательно поддакнут: «Ах, это научно…». Попробуйте оспорить сию точку и зрения и предложить выводить род людской хотя бы от Ханумана (куда уж тут вспоминать Адама и Еву!). Вас тут же попытаются элементарно заткнуть. Ну, нравится «образованному» люду происходить от обезьяны, не имеющей души, дарованной Богом человеку!..

Изначальные христианские иконы появились еще в I веке от Р. Х. По Преданию, первейшей иконой считается «Спас Нерукотворный» на убрусе — дар самого Иисуса Христа государю Эдессы Авгарю. Но современная археологическая наука фиксирует появление ранних христианских изображений в районе 79 г., найденных в городах Помпеи и Геркуланум, погибших в результате извержения Везувия. Чуть более поздним временем датируются фрески на библейские и чисто христианские сюжеты в римских катакомбах и катакомбах Дура-Европос (Междуречье), где уже от II века к нам дошел лик Девы Марии.

В соответствии с православной традицией определяется, что первым, собственно, иконописцем был апостол и евангелист Лука. Он создал икону, посвященную событиям Пятидесятницы, и образ Божией Матери запечатлел.

С давних пор иконописцы старались передавать лики святых на иконах, но главным для них являлась трансляция не внешнего физического вида (хотя и к этому тоже стремились по возможности), а внутреннего состояния человека (возлюбившего Бога всем сердцем), которое как бы оживотворяло и тело.

Развитие иконописного мастерства привело к созданию удивительнейшего по красоте мысли богословия православной иконы, вершиной которого стало обоснование существа и сущности иконописания на VIII Вселенском Соборе (VIII в.).

Русская земля также дала целую плеяду мыслителей-иконолюбов, таких как о. Сергий Булгаков, о. Павел Флоренский, Е. Трубецкой, Л. Успенский, А. Лосев, А. Грабарь и В. Лосский. Впрочем, список можно продолжать и продолжать…

В католицизме, еще с IX века сложилось учение об иконе, как особой картине, представляющей воспоминания о былых событиях, в той или иной степени связанных с христианством. И поэтому католики достаточно рано стали рисовать на иконах наикрасивейших женщин, кормящих розовощеких бутузов. Ведь, чем ярче картинка, тем ярче и воспоминание.

Впрочем, не всегда и эстетика телесного могла заместить образ духовного. Но тут уж заслуги католичества нет. Художники-мастера часто видели сильнее и глубже, чем этого хотелось заказчикам католической иконописи…

В православном храме икона играет важнейшую роль в богослужении. Святые, изображенные на иконах, участвуют в литургии напрямую. Таким образом, «исправляют молитву» одновременно не только люди, собравшиеся в церкви, но и сонмы святых, незримо присутствующие здесь же, в данном месте. Каждый молится о своем и об общем. Торжествует единение всех и вся. Торжествует Соборность. Наступает Время Оно...

Русская икона в чисто религиозно-культурном плане является наследницей иконы византийской. Ромейские традиции сохранялись и передавались в нашей иконописи вплоть до XVII столетия, подпитывая особую самобытную русскую традицию.

Раскол, а затем необдуманные, подчеркиваю, культурные реформы Петра Первого, привели к тому, что в иконописных мастерских стали совершаться и откровенно богохульные акты, когда вместо образов святых на иконах стали выписывать лица всесильных властьимущих господ. Не с этого ли лицемерия и пошел упадок Православия в России? Как знать...

А примеры, скажем, из следующего века просто вопиют. «Матушка-императрица» Екатерина Вторая повелела выбросить из Успенского собора во Владимире иконостас времени Андрея Рублева и заменить его модным тогда иконостасом в стиле барокко. Но это только полбеды. В новеньком «приобретении» вместо святой Екатерины художник изобразил саму государыню. А архиереев и священников, протестовавших против насилия над Церковью, при императрице Екатерине II жестоко преследовали.

В связи с такими «реформами» иконопись стала умирать, а русские каноны иконы замещаться западными...

И только не ранее середины XIX в. прекратился сей погром. Русское общество вновь открыло для себя свою же родную иконопись...

В XX веке процесс возрождения традиционной иконописи был прерван из-за войны и революций. Но сейчас дело обстоит гораздо лучше. Мы возвращаемся в иконописи к своим истокам. Медленно, болезненно, но возвращаемся. И одновременно восстанавливаем свою культуру, без которой не может жить ни один народ. А препятствий накопилось изрядно, да и СМИ больше заняты рекламой памперсов и телефонов (в лучшем случае!), чем культурной традицией. Удастся ли сейчас реанимировать нашу культуру или нет, зависит не только от православных, но и от всех людей, которым небезразлично своё наследие предков. На том же Западе сторонников защиты католической культуры следует считать по пальцам.

Да простят меня мусульмане и буддисты за это рассуждение, но я думаю, что Россия — Родина есть отражение Небесного Отечества (как учили православные святые). Россия — икона, отражающая свет Небесного Отечества, и каждый из нас рисует ее. Кому достается малый мазок, кому и фрагмент по воле Божией...

Но иконописцы писали иконы только после длительного поста: и физического, и духовного. Они старались ориентироваться на каноны, а прежде чем взяться за кисть, утихомиривали свои эмоции и мысли. Мы же стараемся выплеснуть все свои страсти на икону России. Мы заготавливаем свои рецепты для нее и смешиваем свои краски, наплевав на традиции и каноны. Может быть, поэтому такой нескладной, а часто и уродливой выглядит наша история в XX веке? Изменимся сами, сможем написать истинную, а не фальшивую икону нашей Родины. Ту, которой порадуется Господь наш Иисус Христос.

И еще. В XX веке широкую известность в Православном Мiре получила Монреальская Иверская икона Божией Матери, хранителем коей являлся Иосиф Муньос Кортес (потомок знаменитого конкистадора, принявший Православие). Икона безпрерывно мироточила на протяжении пятнадцати лет (с 1982-го по 1997 год). Чудеса исцеления от мира фиксировались постоянно. То есть, через икону Богородица помогла людям.

В последних числах октября 1997 г. Иосиф Муньос Кортес был зверски убит сатанистом, а икона безследно исчезла…

Мы дышим Россией, мы мыслим Россией, мы любим землю Святой Руси. И мученическая смерть Кортеса дает нам урок. И его необходимо понять и усвоить. Россия — это икона, без которой русским людям не жить. Но сию икону надо оберегать и защищать нам же самим.