День памяти Владимира Сухомлина

4 января 2003 года был похищен и убит с особой жестокостью наш товарищ интернет-журналист Сухомлин Владимир Владимирович (сетевое имя aka Cliver – Кливер), выпускник МГУ имени М.В. Ломоносова, по существу первый блогер России.

Владимир был известен как автор сайтов "Сербия.ру" (1998, успешно противостоял спецслужбам натовских стран, обличая натовскую агрессию в Югославии), "Чечня.ру" (1999, единственный пророссийский сайт, успешно противостоявший сайтам Мовлади Удугова, - сайт, с которого всему миру были показаны 32 фильма о зверствах чеченских боевиков, открывшим людям глаза с кем воюют российские военнослужащие в Чеченской Республике), портал "Военно-исторический форум" (2000, созданный в поддержку вооруженных сил страны), www.iraqwar.ru (2002-2003, сайт против войны в Ираке) и др. Более подробно о его проектах писалось в статье "Замучен киллерами в погонах".

Владимир также известен, как автор патриотического интернет-проекта «Страница семейной славы», придуманного им для создания интернет-сообществом национального информационного ресурса – электронной книги памяти о народе-герое, памяти людей о своих героических предках – проекта, снискавшего широкую известность и превратившегося в международный интернет-конкурс, проходящий ежегодно под эгидой Союза журналистов России.

Как оказалось, чудовищное по своей жестокости и безнравственности преступление совершила милицейская банда (под руководством лейтенанта милиции Гончарова И.В), действующая по найму. В итоге исполнители преступления были осуждены на различные далеко не самые строгие сроки заключения.

Однако, до сих пор (!), по прошествии 14 лет, так и не названо имя заказчика убийства журналиста. И для этого, ни Генеральной прокуратурой, ни Следственным комитетом практически ничего не сделано, несмотря на постоянные обращения в эти организации отца журналиста, его адвокатов, журналистов и общественных деятелей. Только в последние годы четыре таких обращения в поддержку потерпевшего (отца журналиста) были направлены от уважаемых депутатов ГД РФ. Однако дальше формальных отписок указанными ведомствами ничего не было сделано.

Этой публикацией мы хотим отдать дань памяти Володе Сухомлину, вспомнить о той огромной пионерской работе, которую он проделал в Интернет-журналистике, в которой как сетевой журналист, он сказал новое слово, одним из первых освоив и применив на практике новые методы и технологии СМИ для создания высокоэффективных авторских политических электронных ресурсов, строго ориентированных тематически на самые болевые точки современного общества - локальные конфликты.

Остается надеяться, что наша память пробудит в конце концов совесть и у тех, из-за кого по-прежнему разгуливает на свободе заказчик этого дикого преступления ("уважаемый в МВД и Госдуме человек" - как назвал его в своем последнем слове на суде организатор убийства журналиста, бывший лейтенант милиции И. Гончаров, отказавшийся назвать имя своего "покровителя").

Заказчик убийства интернет-журналиста Владимира Сухомлина должен быть назван и наказа по всей строгости закона.