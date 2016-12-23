Дональд и его команда

Уж не знаю по какому принципу отбирал членов своей команды знаменитый герой гайдаровского произведения Тимур. Есть предположение, что по идеологическим, ну и еще, чтобы рожу Квакину начистить могли.

Дональд Трамп — не утак Дональд Дак, а, скорее, дядюшка Скрудж из американского мультика «Утиные истории». Трамп команду набирает «по годности». Пока что на различные посты министров и советников приходят люди, имеющие серьезный опыт работы, либо по профилю, либо в смежной сфере.

Штатовские СМИ изображали Трампа идиотом и плохим управленцем. Но избранный президент уже предварительными назначениями (не забудем, что часть кандидатом обязательно должна пройти через процедуру утверждения в Сенате) показал, что он умеет подбирать кадры.

В администрацию Обамы постоянно попадали люди случайные и непригодные к занимаемым должностям. Там отбор велся то по гендерному признаку, то по лояльности к хозяину Белого дома, а иногда назначение вообще невозможно было объяснить.

Одна из причин, по которой проиграла Хиллари Клинтон, это то, что она собиралась продолжить игры в стиле Барака Обамы-младшего. И сим она оттолкнула значительную и влиятельную группу из американского истеблишмента, которая и начала дуть в дуду Трампа.

Генри Киссинджер, еще до выборов, после личной встречи, достаточно благосклонно отнесся к Трампу. «Старая акула» по имени Генри — не просто аксакал американской политики, но рупор «хозяев денег в США». Клинтон перестала устраивать последних из-за своей непредсказуемости. Ее и отвергли.

В СМИ всегда рисовалась обратная картина. И она существенно искажала реальный ход дел. Американская элита, некогда выпихнув на президентскую сцену Обаму, решила, что курс на развинчивание гаек в мире пора прекращать. Слишком развинтились.

«Корабль дураков» от Обамы утомил. И теперь вперед выходят профессионалы.

Что это означает? Обама миссию свою выполнил. Точнее довыполняет, продолжая хаотизировать политическое международное пространство. Сроки господства хаоса, планового и не очень, заканчиваются. Теперь приходит пора завинчивания гаек. И вот это уже дело Трампа и его команды.

Только не следует обольщаться. США гайки заворачивает (по примеру Великобритании) чужими руками и чужими инструментами. Значит, России вполне могут предложить эту сборочную работу. В случае же отказа, Трамп нам покажется хлеще Обамы. И противостоять будет сложнее оттого, что против Российской Федерации выступят мастера своего дела, а не «комиссары в пыльных шлемах» со значком Обамы на груди впалой.

Одним словом, так как политработников в Вашингтонском обкоме глобалистской партии, меняют на профессионалов и прагматиков, надо ушки держать на макушке — эти трепаться не станут, а тихонечко подкапывать и потом громко взрывать.

Все же есть и надежды. Профессионалы не должны действовать глупо и проповедовать конфронтацию ради конфронтации. Всегда должны будут оставаться шансы на нормальное взаимодействие хоть по каким-нибудь вопросам.

Но самое важное отметим. Профессионалы уважают профессионалов. Если Россия хочет что-то им доказать, то должна и приводит непоколебимые аргументы. Однако, бела в том, что внешняя политика у нас не подкрепляется внутренней. Либеральный экстаз в экономике не остановлен. А раз так, то свои претензии на международной арене нам вскорости подкреплять окажется нечем. Думаете, господа из команды Трампа не заметят сего Заметят. Безусловно. И тогда, может быть и без долгих раздумий, кинутся на Россию, как тимуровцы на Квакина. Не яблоки стоят на кону, а более ценные вещи! А дураков завсегда бьют-с…