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Названа причина смерти американского военного во Львове

11.12.2017 - 17:14

Львовская городская администрация назвала причину смерти американского военнослужащего, находившегося в Международном центре миротворчества и безопасности.

По предварительным данным, 21-летний молодой человек скончался из-за сердечного приступа.

В пресс-службе областной администрации отметили, что военнослужащий скоропостижно скончался возле магазина оружия, располагавшегося на Лемковской улице. Отмечается, что мужчина погиб до приезда бригады скорой помощи.

Военнослужащий находился в командировке в Яворовском учебном центре. Туда армия США с 2015 года отправляет своих инструкторов для обучения украинских военных, пишет РИА "Новости".

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